«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Александра Неценко на игру чемпионата России

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в один мяч или ничья за 1.95.

«Важно напомнить, что у «Краснодара» по-прежнему недоступен Джон Кордоба, лучший снайпер команды, лидер, и без него забивать ЦСКА будет гораздо сложнее. Все-таки ЦСКА не та команда, которая предложит такой открытый сценарий, как это сделал «Оренбург» с первых минут, играя на выезде. Так что отмечаем у ЦСКА действительно большое количество ничьих в этом сезоне, у команды Владимира Федотова из 7 ничьих, а это первый показатель в чемпионате, пять добыто на выезде. Вообще, если посмотреть гостевую форму ЦСКА, то здесь одна победа, пять ничьих и два всего лишь поражения, причем эти поражения были еще на старте сезона, когда проиграли «Уралу» и «Динамо», давненько уже не было этих самых поражений. Плюс, если брать текущую форму ЦСКА за последние 12 матчей, у ЦСКА только одно поражение, 4 победы, 7 ничьих.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Краснодара» ситуация с текущей формой намного ухудшилась, и по сравнению с началом этого чемпионата в последних шести играх только две победы у команды Владимира Ивича, две ничьи и два поражения. Что касается голов, все-таки я предполагаю, что в этом матче будет не так много мячей, об этом говорят и статистика, и настрой, и в то же время тот факт, что для ЦСКА этот матч, на мой взгляд, даже важнее, чем для «Краснодара». Да, многие скажут, что южане должны удерживать первое место, это правда, но если ЦСКА проигрывает в этом матче – отрыв от первого места у них будет составлять 10 очков, и вы понимаете, как это сильно может сказаться зимой на трансферной компании. То есть, соответственно, нет шансов бороться за чемпионство, зачем тратить деньги? Соответственно, есть шансы – тогда есть возможно усилиться. ЦСКА точно должен работать над трансферами, и у Владимира Федотова достаточно мастерства, чтобы сделать все, чтобы команда была конкурентоспособной.

Так что в этом матче я не вижу поражения ЦСКА — это раз, но непроигрыш ЦСКА стоит копейки, поэтому берем такую ставку – победа ЦСКА в 1 мяч либо ничья за 1,95», — сказал Неценко.