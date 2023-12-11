«Райо Вальекано» — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Сельта».

Ставка: ничья за 3.30.

«Райо Вальекано» и «Сельта» сыграют в 16-м туре испанского чемпионата. Я тут, на первый взгляд, фаворита не вижу. Думаю, соперники в очной встрече не определят победителя.

У «Райо Вальекано», конечно, тяжёлый график игр был в последний месяц. Клуб встретился со многими топами испанской Примеры. И стоит отметить, что далеко не всем сильным соперникам «пчёлы» проиграли, — 1:1 с «Барселоной» и 0:0 с «Реалом». А вот уступили подопечные Франсиско «Жироне» (1:2) и «Атлетику» (0:4). До этого «Райо» тоже редко выигрывал. Так что в таблице коллектив идёт не так высоко — на 11-й строчке.

На неделе «Райо Вальекано» принял участие в 1/32 финала Кубка Испании. Там команда обыграла «Еклано» из дивизиона рангом ниже — 2:0. «Сельта» тоже играла в этом туре Кубка — она сумела победить «Сестао» (2:1). Однако для клуба эта виктория тоже стала первой за долгое время.

Сейчас в Примере подопечные Бенитеса идут на серии без побед. Однако соперники у них были не такие сложные, как у «Райо», — 1:1 с «Севильей», 0:0 с «Валенсией» и 1:1 с «Кадисом». Примечательно, что «кельты» ещё встречались с «Атлетиком» и тоже пропустили от него четыре мяча. Но, в отличие от своего соперника по этой игре, в ответ «баскам» забили три гола — 3:4. В таблице коллектив идет низко — на 18-м месте, в зоне вылета.

Я не верю тут в поражение гостей. «Сельта» начала хоть немного набирать ход — она часто играла вничью в последнее время. «Райо Вальекано» же в матчах с равными противниками чувствует себя не так уж уверенно. Так что я склоняюсь к тому, что команды сегодня поделят очки», — сказал Мостовой.