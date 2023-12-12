«МЮ» — «Бавария»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

12 декабря состоится матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Последний шанс манкунианцев, команду Эрика тен Хага спасёт только чудо! Нужно на заказ обыграть «Баварию» и надеяться, что в параллельном матче вничью сыграют «Копенгаген» и «Галатасарай». Баварцы уже обеспечили себе первое место в группе, но разозлены после 1:5 от «Айнтрахта» в чемпионате. Чем завершится матч?

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