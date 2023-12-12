«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.60.

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сыграют в заключительном туре Лиги чемпионов. Очень интересная игра. Наверняка она подарит нам очень зрелищный и яркий футбол, особенно учитывая турнирное значение этой встречи.

Сейчас «Ман Юнайтед» близок к тому, чтобы вообще не выйти в плей-офф, ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. С четырьмя очками в активе команда располагается на четвёртой строчке. Но шансы на продолжение участия в еврокубках у подопечных тен Хага всё же остаются – «Галатасарай» и «Копенгагаен» опережают манкунианцев только на одно очко.

В успешный результат «красных дьяволов» верится с трудом. Команда выступает очень нестабильно, чередует разные результаты. Стоит только вспомнить последние игры англичан в ЛЧ – 3:3 и 2:3 с «Галатасараем», 3:4 с «Копенгагеном». В Англии дела у «Юнайтед» идут ненамного лучше. Казалось бы, только «МЮ» уверенно обыграл «Челси» (2:1), как уже через пару дней разгромно проиграл «Борнмуту» (0:3). Очень тяжело выступают подопечные тен Хага против собранного соперника, который не совершает много ошибок.

«Бавария» же до недавнего времени шла почти без поражений в Германии. Единственная осечка произошла у команды Тухеля в Кубке Германии – вылет от «Саарбрюккена» из дивизиона рангом ниже (1:2). В остальных встречах мюнхенцы не давали поводов сомневаться в своём уровне. Но на выходных команда неожиданно была разгромлена «Айнтрахтом». В первом тайме особенно ужасно выступала «Бавария», пропустив три мяча за 36 минут. В таблице Бундеслиги коллектив теперь немного отстал от «Байера».

Зато в ЛЧ у представителя Германии никакой интриги нет. Клуб выиграл почти во всех турах и давно гарантировал себе выход в плей-офф. Если бы не поражение от «Айнтрахта», то я бы мог предположить, что в этой игре мюнхенцы сыграют вполсилы, как в 5-м туре с «Копенгагеном» (0:0). Однако теперь команда Тухеля не позволит себе снова позорно проиграть. А с такой «Баварией» нынешнему «МЮ» точно не справиться», — сказал Павлюченко.