«Унион» — «Реал»: ставка Александра Мостового на игру группового турнира Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.10.

«Унион» и «Реал» Мадрид сойдутся в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Мадридцы для себя уже всё решили – они точно выйдут в плей-офф с первого места. А вот «Унион» имеет шанс зацепиться за Лигу Европы хотя бы. Так что я тут не сильно уверен в победе испанцев.

Собственно, «Реал» ещё после 4-го тура для себя всё решил в группе ЛЧ. Несмотря на это, они с «Наполи» устроили «перестрелку голами» и выдали настоящий еврокубковый матч. Но из него победителем всё равно вышла команда Анчелотти – 4:2. И казалось бы, что этот результат закономерен – «Реал» идёт на очень длинной серии без поражений, почти только выигрывает. Однако на прошлых выходных «сливочные» потеряли очки в игре с «Бетисом» — 1:1. Так что их с «Жироной» борьба за лидерство в Ла Лиге ещё сильнее обострилась.

«Унион» добыл на прошлых выходных очень важный результат – победил «Боруссию» Мёнхенгладбах со счётом 3:1. Важна эта виктория потому, что она является для клуба первой почти за три месяца. В ужасной форме находились берлинцы, почти только проигрывали. Конечно, совсем не помогала коллективу и Лига чемпионов. Хотя в последних турах «Унион» смог набрать два очка, сыграв вничью с «Наполи» (1:1) и с «Брагой» (1:1). Так что теперь представитель Бундеслиги ещё может попасть в Лигу Европы – нужно выигрывать в последнем туре и надеяться на проигрыш «Браги».

Я думаю, «Реал» тут не выиграет. Клуб побережёт футболистов. У «сливочных» и так много травмированных. Так что «Униону» будет легче. К тому же у берлинцев есть мотивация – они ещё могут попасть в Лигу Европы. Так что я тут поверю в то, что соперники поделят очки», — сказал Мостовой.