«Ланс» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру группового раунда Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ланс» – «Севилья» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ланса» за 2.02.

«Заключительный тур Лиги чемпионов. Во многих группах уже всё предрешено, но есть группы, где идёт отчаянная борьба за выход в плей-офф — будь то Лига чемпионов или Лига Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Одна из таких групп — группа B. Понятно, что Эйндховен и «Арсенал» уже свои задачи решили. А вот «Ланс» и «Севилья» в очном матче решат, кто же из них отправится в Лигу Европы. «Севилья» сейчас очень неудачно выглядит — Диего Алонсо ничего нового в перспективы «Севильи» не принёс. И в последнем туре «Севилья» проиграла «Мальорке» — 0:1. И вообще, у клуба сейчас очень большие проблемы — в этой Лиге чемпионов «Севилья» ни одной победы не одержала, только дважды сыграла вничью.

Напротив — «Ланс», который очень хорошую серию выдаёт в чемпионате и давным-давно никому не проигрывает. «Ланс» дома и «Арсенал» обыграл, и в чемпионате обыграл «Тулузу», и «Марсель», и «Лион», и «Нант». В общем, «Севилье» будет максимально сложно против этого французского клуба.

И, мне кажется, у «Севильи» шансов в этом матче немного. «Севилье» для того, чтобы попасть в Лигу Европу, такую любимую для этого клуба, надо обязательно «Ланс» обыгрывать. Сейчас ресурсов у «Севильи», как мне кажется, не так много. Поэтому в матче «Ланс» — «Севилья» я предположу и спрогнозирую победу хозяев за хороший коэффициент 2.02», — сказал Генич.