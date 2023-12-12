«Унион» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Берлине

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Унион» – «Реал» Мадрид в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«В Берлине на олимпийском стадионе «Унион» будет играть с мадридским «Реалом». «Унион» начинал этот турнир матчем с «Реалом» — проиграл 0:1, пропустив от Беллингема в самой концовке матча. И тогда «Унион» играл очень закрыто, очень тоскливо и без смелости, без атаки практически. Сейчас ситуация несколько иная: «Унион» наконец-то одержал победу в Бундеслиге, обыграл Мёнхенгладбах в последнем туре 3:1, начал забивать, а до этого была серия не самая приятная без забитых мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая, что «Унион» сейчас последний в турнирной таблице, не всё от него зависит, ему надо обыгрывать «Реал», постараться это сделать. Пока никто этого сделать в группе не сумел: у «Реала» пять матчей и пять побед. И «Униону» надо ещё рассчитывать, что «Наполи» переиграет «Брагу». Соответственно, тогда у него есть шанс попасть в Лигу Европы, но шансы эти призрачные. Но потрепать нервишки «Реалу», конечно, «Унион» в состоянии, тем более дома, на олимпийском стадионе в Берлине, при сумасшедшей поддержке своих болельщиков.

Игру «Реала» сверхнадёжной в обороне не назовёшь, поэтому, мне кажется, здесь вполне может быть обмен забитыми мячами. Мой прогноз на матч – «обе забьют» за 1.60», — сказал Генич.