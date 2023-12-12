«Копенгаген» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Дании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» – «Галатасарай» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.

«Настоящая бойня и сеча нас ждут в Копенгагене на «Паркене», где «Копенгаген» будет сражаться с «Галатасараем». У команд по пять очков, и любая победа, будь то «Копенгаген» или «Галатасарай», отправит выигравшую команду в плей-офф Лиги чемпионов. А если будет ничья, то может и не отправить, если «Манчестер» неожиданно для всех одержит победу над «Баварией» в заключительном туре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Копенгаген» — команда достаточно аккуратная. В последнем матче с «Баварией» «Копенгаген» это продемонстрировал, сыграв 0:0 на выезде. Но до этого, конечно, была перестрелка в матче с «Манчестер Юнайтед», где «Копенгагену» повезло в концовке — в большинстве сумели выиграть 4:3.

Здесь на карту поставлено очень много. Я сомневаюсь, что будут рисковать и те, и другие. И «Копенгаген», и «Галатасарай» прекрасно понимают, что может принести выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому жду очень сдержанный, очень аккуратный футбол в исполнении двух команд. Ну а во втором тайме уже кому-то надо будет рисковать. И, возможно, придётся рисковать больше «Галатасараю», потому что пока по дополнительным показателям он «Копенгагену» в турнирной таблице уступает. Поэтому, мне кажется, вариант «второй тайм результативнее первого» на этот матч конкретно подходит идеально. Коэффициент — 1.97, можно играть, можно пробовать. Так вижу», — сказал Генич.