«Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 12 декабря

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Реал Сосьедад» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Интера» за 1.64.

«В группе D уже решили свои задачи «Реал Сосьедад» и «Интер» — по 11 очков команды набрали и уже обеспечили себе выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Вопрос только, кто с какого места. И как раз в очном матче команды будут это выяснять.

«Реал Сосьедад» пока по дополнительным показателям выше, чем «Интер», но «Интер» очень хорош в последнее время, чрезвычайно хорош. Конечно, он чуть было в лужу не сел, проигрывая «Бенфике» 0:3 в предыдущем матче, но нашёл в себе силы, ресурсы, чтобы отыграться. В итоге сыграли 3:3.

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Наверное, «Интер», играя дома, принципиально рассчитывает занять первое место в группе и обойти «Реал Сосьедад». Да, «Сосьедад» сейчас неплохо выглядит. Наконец-то начал играть и результативные баллы набирать Арсен Захарян. Уже несколько матчей подряд в составе он выходит. Ну и «Реал Сосьедад» одержал победу в последнем туре чемпионата Испании на выезде в матче против «Вильярреала».

Хороший матч ожидается. В первом круге «Реал Сосьедад» имел подавляющее преимущество над «Интером», но концовочку провалил и сыграл вничью – 1:1. Сейчас, я думаю, у «Интера» больше вариантов, как этот «Сосьедад» обыграть. Поэтому мой прогноз на матч — победа миланского клуба. И именно он с первого места выйдет из группы D в плей-офф Лиги чемпионов. Чистая победа за 1.64», — сказал Генич.

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