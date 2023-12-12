«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 4.20.

«Манчестер Юнайтед» жутко нестабильная команда. Чем-то мне напоминает «Спартак». Не знаешь, чего ждать от него. По итогам ноября вроде столько наград собрали, поднялись в таблице, а сейчас что происходит? 0:3 дома от «Борнмута». Это ужас какой-то. И на этом фоне надо собираться на игру с «Баварией». При этом если в матче «Копенгаген» — «Галатасарай» кто-то выигрывает, то «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов точно не попадает.

«Бавария» сейчас тоже предстанет таким раненым зверем. Еще более болезненное поражение потерпели мюнхенцы – 1:5 от «Айнтрахта». И если от «МЮ» чего-то такого порой ожидаешь, у него часто бывают неудачные дни, то такое позорное поражение «Баварии» — большая редкость.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что обеим командам нужно реабилитироваться, показать себя с лучшей стороны, но я поставлю на победу «Юнайтед». «Манчестеру» просто больше надо. «Бавария» свои вопросы в Лиге чемпионов пока решила, ей надо набирать очки в чемпионате, чтобы не отпустить «Байер» и не дать приблизиться «Лейпцигу». Состав наверняка не полностью боевой будет. Мотивации у «МЮ» должно быть больше.

Рискну поставить, что «Манчестер Юнайтед» победит, но забьют обе. Не верю, что «Бавария» во втором матче подряд не забьёт в Лиге чемпионов, тем более после такой взбучки в Бундеслиге», — сказал Титов.