«МЮ» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на игру 6-го тура Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария».

Ставка: победа «МЮ» за 2.88.

«На «Олд Траффорд» приедет «Бавария». Классика жанра еще с 90-х годов. Мы с нетерпением ждём этот матч ещё и потому, что «МЮ» стоит на краю пропасти. В Лиге Европы ему делать нечего, а четвёртое место в группе Лиги чемпионов — это просто позорище после такого отсутствия. Выйти в плей-офф поможет только победа над мюнхенцами.

«МЮ» пока очень странный. Победа над «Челси» могла дать импульс, виктория была по игре, счет мог бы быть ещё крупнее, но затем матч с «Борнмутом». Просто катастрофа — 0:3. Это было ощущение лигочемпионского футбола. Как раз по три мяча «МЮ» и запускали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» тоже удивила. Поражение 1:5 от «Айнтрахта» — это просто комедия какая-то. С одной стороны, Тухель уже может спокойно думать, кого ставить на эту игру, так как все локальные задачи решены. С другой стороны, нужна победоносная игра. Думаю, что Гарри Кейн выйдет, а вот «МЮ» будет играть на победу, будет бежать вперёд. Мне кажется, что тут разность мотиваций и сыграет большую роль.

Отметим, что «МЮ» уже 12 матчей подряд не проигрывает немецким командам. Моя ставка — просто победа «МЮ». Они могут всё — и «Борнмуту» проиграть, и «Баварию» победить», — сказал Казанский.