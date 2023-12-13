«Атлетико» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Атлетико» и «Лацио» встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов. Интересная вывеска, привлекает внимание фанатов. Жду тут яркого футбола, даже несмотря на оборонительный стиль игры мадридцев.

В их группе особой интриги уже нет. Обе команды уже гарантировали выход в плей-офф – «Фейеноорд» с третьего места уступает им на четыре и пять очков. Единственный вопрос в том, кто выйдет из группы с первого места. Пока что его занимает «Атлетико», имеющий на одно очко больше, чем «Лацио».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мадридцы в этой ЛЧ пока ни разу не проиграли. Только дважды команда не выиграла – 1:1 с «Лацио» и 2:2 с «Селтиком». Римляне же, помимо ничьей с испанцами, ещё успели проиграть в одном туре «Фейеноорду» (1:3). В остальных встречах команды побеждали, благодаря чему гарантировали себе выход в плей-офф.

«Атлетико» в целом подтверждает свой уровень и в Ла Лиге. Там команда борется за топ-3. Недавно «матрасники» проиграли «Барселоне» (0:1). Но в остальных противостояниях подопечные Симеоне только выигрывали в последний месяц.

А вот «Лацио» не лучшим образом проводит сезон в Серии А, время от времени теряет очки. На длительную серию побед в турнире команда Сарри так и не может выйти. К примеру, недавно римский клуб не сумел обыграть «Верону» (1:1). В таблице коллектив идёт ближе к середине.

Да, соперники уже не боятся пропуска плей-офф ЛЧ. Однако остаётся открытым вопрос, кто финиширует первым. Думаю, команды друг с другом сыграют активно. Победителя так легко предсказать не могу, но в голах с обеих сторон я уверен», — сказал Мостовой.