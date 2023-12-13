«Атлетико» – «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.02.

«С этим матчем история достаточно понятная. Команды вышли из группы, теперь вроде бы идет борьба за первое место, но я не думаю, что так будет на самом деле. «Атлетико» сильнее, он это показывал и в первом матче в Риме, но там благодаря голу вратаря римляне спаслись. По составу мадридцы сильнее. И класс выше, и скамейка длиннее. К тому же «Лацио» надо думать о ситуации в чемпионате, там не так все радужно. А здесь гнаться за мифическим первым местом – не лучшая затея. Только силы и эмоции можно потратить, ничего не получив взамен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» силен, играет при своих болельщиках. В этом сезоне у него гораздо лучше получается игра в атаке, он стал довольно много забивать. У «Лацио», я почти уверен, будут изменения в составе. Так что надо ставить на «Атлетико» с форой (-1). 2:0, 3:1 – вполне по силам команде Симеоне. И мадридцы очень опытная команда именно в Лиге чемпионов, они понимают, что важно все-таки занимать первую строчку. Так меньше шансов получить гранда в 1/8 финала», — сказал Титов.