«Атлетико» — «Лацио»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.

«В группе Е «Атлетико» и «Лацио» уже вышли из группы. «Атлетико» пока в лидерах — 11 очков, у «Лацио» — 10. И это матч за первое место. «Атлетико» играет дома, он фаворит. И какая-то компенсация «Атлетико» должна прилететь за гол, пропущенный от вратаря Проведеля в концовке матча в Риме. Там «Атлетико» на победу наиграл, но в итоге всё закончилось ничейным результатом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лацио» уже может собой гордиться — дожали «Селтик» в последнем домашнем матче благодаря дублю Чиро Иммобиле и оформили себе выход в плей-офф. Я думаю, что для «Лацио» особого, принципиального значения не имеет – выходить с первого места или со второго. Главная задача была – выйти. И с этой задачей «Лацио» справился, поэтому это такая формальность. Понятно, что за очки в Лиге чемпионов дают неплохие премиальные, неплохо пополняется клубная казна, но «Атлетико», на мой взгляд, более мотивирован. Дома в этом сезоне он играет здорово и качественно, плюс сейчас в отличной форме Гризманн, Мората, Корреа и все остальные.

«Атлетико» — фаворит. Я думаю, что есть смысл заиграть победу «Атлетико» в качестве прогноза за 1.65», — сказал Генич.