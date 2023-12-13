«Антверпен» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Антверпен» – «Барселона» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.91.

«Барселона» наконец-то вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а не в Лигу Европы. Благодаря победе над «Порту» дома это случилось. Тяжелейший матч был у каталонцев, но это уже история, а «Барса» — в плей-офф. После этого «Барселона» неожиданно, а может быть, для кого-то ожидаемо, дома сыграла не лучшим образом против «Жироны» — пропустила 4 мяча. В последний раз «Барселона» пропускала столько в Ла Лиге от мадридского «Реала», но здесь 4 от «Жироны». И проиграла «Барса» абсолютно по делу – 2:4, чуть настроение себе подпортив.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь выездной матч против «Антверпена». «Антверпен» ни 1 очка не набрал, 15 мячей пропустил, 3 забил. У «Барсы» наверняка какие-то изменения будут по составу, но это матч, где нет никакого давления, нет никакого волнения перед результатом.

Для «Антверпена» важно хлопнуть дверью и попрощаться с Лигой чемпионов. Впервые они в этом турнире сыграли, и, я думаю, перед своими болельщиками «Антверпен» точно закрываться не будет, постарается сыграть в хороший, активный футбол и постарается забить. В Барселоне в 1-м круге сделать этого не удалось. Проиграли – 0:5. Я думаю, что здесь веселая должна получиться игра, результативная, поэтому возьму, пожалуй, как прогноз вариант «тотал больше 3 мячей» за 1,91», — сказал Генич.