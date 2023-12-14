«Вест Хэм» — «Фрайбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы

Известный комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Фрайбург».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.31.

«Вест Хэм» в группе Лиги Европы идёт уверенно и уже смог отобраться в весеннюю часть еврокубков. Команда Давида Мойеса одержала 4 победы в 5 матчах и возглавляет свой квартет. Начали они своё выступление с двух побед: над «Бачкой Тополой» и «Фрайбургом». Первая осечка случилась в третьем туре, выезд в Пиреи оказался непосильной ношей для англичан, как итог — поражение 1:2, впрочем, большой проблемй для «Вест Хэма» это не стало. Две победы в третьем и четвертом туре, и молотобойцы вновь первые.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фрайбург тоже не отстаёт: 4 победы в пяти матчах, а единственное поражение — как раз от «Вест Хэма». Дома команда Кристиана Штрайха уступила 1:2. В Бундеслиге дела у них обстоят не очень здорово, лишь восьмое место в таблице, впрочем, до зоны еврокубков всего два очка.

В Лиге Европы «Фрайбург», так же как и «Вест Хэм», уже квалифицировался в плей-офф. Актуальным остаются вопрос: кто из команд замёт первое место. Пока за счёт личных встреч впереди англичане. Победа в группе — это возможность пропустить стадию 1/16 финала и присоединиться к плей-офф уже в 1/8. Немцам нужно побеждать, англичан же устроит ничья. «Фрайбург» — самая результативная команда группового этапа, на их счету 17 забитых мячей, «Вест Хэм» же наоборот, забивает немного, за 5 матчей у них лишь 8 голов. Скорее всего англичане сумеют грамотно закрыться и взломать их оборону — будет непросто. Неплохо выглядит ставка Тотал меньше 2.5», — сказал Зигаев.