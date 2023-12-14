Дмитрий Бивол — Линдон Артур: когда бой, дата и время начала, кто фаворит

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с британским спортсменом Линдоном Артуром. Предположительно, бой начнётся не ранее 20:30 мск.

На территории России официальной прямой трансляции боя Бивол – Артур не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом российского боксёра и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.04. Шансы британского спортсмена оценили в 12.0. Вероятность ничьей – 27.0. Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 10.5 раунда принимают за 1.42, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.65.