«Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы 14 декабря

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.69.

«С «Ливерпулем» всё уже понятно, на первом месте и проходит в 1/8 финала. «Юнион» располагается на третьем месте, но в случае победы может подняться на второе место, но может быть и последним в случае даже поражения. В общем, надо выигрывать, что реально, так как «Ливерпуль» уже уступал на выезде. Да, команда располагается на первом месте в чемпионате Англии, но явно выставит второй состав, так как через два дня очень сложная игра против «МЮ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Юниона» есть все шансы продолжить выступать в Лиге Европы. В своем чемпионате команда располагается на первом месте, отрыв в 6 очков, почти всех обыгрывает. Думаю, что такой важный матч «Юнион» проведет с максимальной самоотдачей.

«Ливерпуль» может наиграть на гол, но шансы на то, что победит «Юнион», весьма неплохие. Я дам на этот матч три прогноза. Первый — ТБ (2,5) и обе забьют, второй — победа «Юниона» и третий — 1Х и обе забьют. Во всех отношениях игра будет очень интересной», — сказал Мор.