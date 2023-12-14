Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после завершения группового этапа

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Вчера завершился групповой этап Лиги чемпионов. 16 лучших команд по его итогам прошли в плей-офф. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом действующего чемпиона — «Манчестер Сити». Поставить на английский клуб можно с коэффициентом 3.30. В числе главных конкурентов англичан букмекеры видят «Баварию» (коэффициент 5.50), «Реал» (7.00) и «Арсенал» (8.00).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шансы «ПСЖ», в последний момент пробившегося в плей-офф, оценили коэффициентом 12.00, а на успех «Барселоны» предложили котировку 15.00.

Поставить на мадридский «Атлетико» или «Интер» можно за 20.00, вероятность успеха дортмундской «Боруссии» оценили в 30.00. На «Наполи» можно поставить с коэффициентом 40.00.

Если турнир выиграет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, то сыграет коэффициент 50.00. Такие же шансы победить у «Лейпцига». За 80.00 можно поставить на «Порту».

Меньше всего шансов, по оценке аналитиков, у ПСВ (120.00), «Лацио» (180.00) и «Копенгагена» (180.00). Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 18 декабря в Ньоне (Швейцария).