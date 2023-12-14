«Байер» — «Мольде»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Мольде».

Ставка: индивидуальный тотал «Байера» больше 2 за 1.56.

«Байер» — лучшая команда группового этапа Лиги Европы. 14 забитых мячей, лишь 2 пропущенных и 5 побед в 5 матчах. Естественно немцы уже заняли первое место и гарантировали себе выход в 1/8. Всё отлично у леверкузенцев и в Бундеслиге. Первое место, с отрывом в 4 очка, у «Баварии», правда, еще есть матч в запасе. В двух последних играх чемпионата «Байер» дважды закончил с одинаковым счетом 1:1, но и соперниками были дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». И те и другие входят в пятёрку лучших этого чемпионата.

Гостевой матч с «Мольде» немцы выиграли со сетом 2:1. Результат команда Хаби Алонсо сделала за первые 20 минут матча, Джереми Фримпонг и Нейтан Телла забили по голу уже в дебюте игры. «Мольде» пытался счёт сравнять, но единственное на, что их хватило — отквитать один мяч, отличился Эмиль Брейвик. Норвежская команда уже точно вышла в весеннюю стадию еврокубков, осталось выяснить в каком турнире они продолжать участвовать. На данный момент у «Мольде» одинаковое количество очков с «Карабахом», но у азербайджанской команды преимущество по личным встречам, поэтому именно они в режиме лайв выходят в 1/16 Лиги Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для продолжения борьбы за вторую строчку команда Эрлинга Мое должна набрать больше очков, чем их прямые конкуренты. Правда в то, что «Крабах» потеряет очки в матче с, последней командой, — «Хеккеном», верится с трудом. «Байер» — единственная команда из топ-5 чемпионатов, которая в этом сезоне ещё не проигрывала. Вряд ли они захотят прервать эту статистику в матче со скромным «Мольде», к тому же дома немцы смотрятся более чем уверенно», — сказал Зигаев.