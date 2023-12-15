«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус».

Ставка: сухая победа «Ювентуса» за 2.70.

«Это будет ужасный, не зрелищный матч, в котором одна команда будет отбиваться, а вторая попытается заработать свои 1:0 или 2:0, которые обычно ей помогают набирать очки в этом чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» в последних матчах добивается нужного результата – ничья с «Интером» и победа в остальных встречах. Но «Ювентусу» забили дважды только в матчах с «Кальяри» и с «Монцей», причём второй мяч – в компенсированное время. Во всех остальных случаях «Ювентус» ограничивался одним мячом. «Старая синьора» путает нас ещё и тем, что нападающие этого клуба практически не забивают, забивает кто угодно, а защитник Гатти – чуть ли не самый результативный защитник в Европе в настоящий момент. С составом у «Ювентуса» всё неплохо, травмированных минимум, вместо Веа, который вернулся в строй и, скорее всего, начнёт со скамейки запасных, Мойзе Кин отправился в лазарет, то есть присоединился к Де Шильо. В остальном «Ювентус» хорош, и он готов к тому, чтобы взять три очка и в Генуе тоже.

«Дженоа» последние матчи проводит ужасно, команда всё ниже и ниже в турнирной таблице, к ней подбираются клубы, которые стремятся покинуть зону вылета. «Дженоа» в последних четырёх матчах только раз сыграл вничью, остальные игры были проиграны, забила при этом команда всего два мяча — один «Фрозиноне» и один «Эмполи», не самым сильным командам. Возможно, генуэзцам помешало отсутствие Гудмундссона, который являлся связующим звеном между полузащитой и нападением. В этом матче он в составе и скорее всего, вместе с Ретеги и Малиновским составит атакующее трио. Но атакующее трио, мне кажется, это громко сказано, потому что «Дженоа» не так часто будет пересекать середину поля своего стадиона.

Предлагаю поставить на победу «Ювентуса» всухую с коэффициентом 2.70», — сказал Лаврентьев.