«Россия 25» — Беларусь: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка Первого канала

16 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь. Начало — в 15:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Обе команды победили в своих первых матчах на турнире. «Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» — 5:2, а команда Беларуси обыграла Казахстан — 6:2. Победитель предстоящего матча станет единоличным лидером турнирной таблицы. Чем завершится матч?

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