«Валенсия» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Валенсия» и «Барселона» сойдутся в очередном туре испанского чемпионата. Думаю, после тяжелого матча в Лиге чемпионов каталонцы сыграют сейчас не в лучших физических кондициях. У хозяев поля есть шанс заработать очки.

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Хотя в успех «Валенсии» верится с трудом. Клуб выиграл только в одном из пяти последних матчей. И то викторию «летучие мыши» добыли в Кубке Испании с «Аросой» из дивизиона рангом ниже — скромные 1:0. В Ла Лиге же «Валенсия» идет на серии без побед из четырех встреч — три поражения и одна ничья. Хотя две из этих игр были у коллектива с нынешними лидерами чемпионата — 1:5 от «Реала» и 1:2 от «Жироны». В таблице команда идет на 11 позиции, отставая от противников выше на несколько очков.

«Барселона» проиграла в двух последних встречах. Одна из них была в рамках Ла Лиги — 2:4 с лидирующей «Жироной». Без вариантов были обыграны подопечные Хави — слабо показали себя в обороне. В таблице турнира клуб пропустил выше «Атлетико» и теперь сам располагается на четвертом месте.

Собственно, через пару дней клуб выдал еще один не лучший свой матч — 2:3 от «Антверпена» в заключительном туре ЛЧ. Да, по итогу «сине-гранатовые» все равно финишировали первыми. Но, как говорится, «осадочек остался». Особенно, если вспоминать их разгром бельгийцев 5:0 в первом туре.

Я не думаю, что «Барселона» сейчас разгромит «Валенсию». Да, каталонцы вряд ли уступят в третьем матче кряду, тем более, такому сопернику. Однако уж слишком явными стали проблемы гостей. Думаю, «Валенсия» воспользуется слабой игрой команды Хави в обороне и хотя бы раз отличится тут», — сказал Мостовой.