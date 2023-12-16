«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Валенсия» против «Барселоны» в 17-м туре испанской Примеры. В прошлом сезоне «Валенсия» дважды уступила Барселоне минимально – 0:1. И вообще, у «Валенсии» в последних матчах дела складываются не лучшим образом. Команда четыре тура подряд не может одержать победу — проиграла «Жироне», проиграла «Хетафе» на выезде, 0:0 сыграла с «Сельтой» домашний матч, а также крупно уступила мадридскому «Реалу» — 1:5. Хотя во всех этих матчах у «Валенсии» были неплохие шансы, чтобы добиться положительного результата, особенно это касается игры с «Жироной», где до самого конца она вела в счёте. У «Валенсии» очень быстрая группа атаки, очень хорош Уго Дуро.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» в обороне играет не очень убедительно — 18 мячей уже пропустила. Например, мадридский «Реал», который идёт вторым, пропустил всего 10. «Барса», кстати, третья в таблице. В обороне проблема есть. Иньяки Пенья, заменяющий тер Штегена сейчас, выручает, но не всегда. Плюс матч на «Месталье». Рубен Бараха знает, как к «Барселоне» готовиться.

Я думаю, что у «Валенсии» хорошие шансы забить на сей раз «Барселоне», чего не удалось сделать в прошлом сезоне. До этого несколько матчей подряд «Валенсия» регулярно забивала каталонскому клубу. Учитывая проблемы «Барсы» в обороне, я думаю, что и сейчас «Валенсия» может отличиться, но, скорее всего, и в свои ворота пропустит. Поэтому мой прогноз на матч – «обе забьют» за отличный коэффициент 1.90», — сказал Генич.