«Атлетик» Б — «Атлетико» М: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Б – «Атлетико» М в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.01.

«Российская Премьер-Лига встала на паузу, поэтому сосредоточим своё внимание теперь на чемпионате Испании. 17-й тур, и в Бильбао «атлетичное» дерби – «Атлетик» Бильбао против «Атлетико» Мадрид.

Сложный матч для прогноза. «Атлетико» повыше сейчас в турнирной таблице. Команда Симеоне на четвёртом месте находится, Бильбао — шестой и отстаёт от мадридцев на пять очков. В прошлом сезоне «Атлетико» дважды переиграл Бильбао: на выезде была победа 1:0, ну и такая же победа у себя дома в Мадриде. И можно вспомнить, что до этого в 2022 году Бильбао дома выиграл 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Бильбао хорошая сейчас серия матчей без поражений — шесть встреч подряд «Атлетик» не проигрывает. Последний раз уступил в Барселоне ещё в октябре. И практически в каждом матче «Атлетик» Бильбао забивает. «Атлетико» не славится сейчас супернадёжной обороной, но у него очень хороша сейчас группа атаки. Поэтому можно рассмотреть вариант «обе забьют», чего не было в прошлом сезоне. Также можно рассмотреть вариант «2–3 гола в матче». Я не думаю, что это должна быть сверхрезультативная игра, но вряд ли всё одним мячом может ограничиться.

Мой прогноз — «2–3 гола в матче». И если посмотреть статистику в последних четырёх матчах дважды этот результат встречался. А если чуть расширить, в семи последних матчах четыре раза вариант с 2–3 голами доезжал. Хороший коэффициент – 2,01. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Генич.