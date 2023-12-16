«Атлетик» Б — «Атлетико» М: прогноз Егора Титова на игру 17-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» Б – «Атлетико» М в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Тяжёлое противостояние, чтобы однозначно выделить фаворита. Если бы играли в Мадриде, было бы проще. А дома баски особенно сильны, у них невероятная поддержка болельщиков. В этом сезоне «Атлетику» не нужно распылять силы на несколько больших турниров. Они в недельном цикле готовились к матчу с мадридцами. Уверен, они мотивированы, настроены, тем более что в прошлом сезоне за два матча так ничего и не забили этому сопернику. И в случае победы баски подберутся к первой четвёрке максимально близко – два очка всего останется отыграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Атлетико», конечно, едет за победой. Он идет вровень с «Барсой», и обе команды хотят подобраться ближе к «Жироне» и «Реалу». На неделе мадридцы легко справились с «Лацио» — 2:0. Но я бы отметил, что «Атлетико» меняется. Больше внимания команда стала уделять атаке, начала больше моментов создавать. Это ощущается, это видно. Но и в обороне порядка стала меньше.

Учитывая, что домашние матчи басков в этом сезоне обычно очень яркие, результативные, хозяева забивают в среднем почти по три гола, пропускают регулярно, я поставлю на «обе забьют», — сказал Титов.