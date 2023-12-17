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«Ливерпуль» — «МЮ»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

«Ливерпуль» — «МЮ»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ
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17 декабря состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«МЮ» бесславно завершил свою еврокубковую кампанию. Теперь команда Эрика тен Хага сосредоточит все силы на АПЛ. Вот только и здесь стабильностью не пахнет. Смогут ли манкунианцы противопоставить что-то команде Юргена Клоппа?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

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