«Ливерпуль» — «МЮ»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

17 декабря состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«МЮ» бесславно завершил свою еврокубковую кампанию. Теперь команда Эрика тен Хага сосредоточит все силы на АПЛ. Вот только и здесь стабильностью не пахнет. Смогут ли манкунианцы противопоставить что-то команде Юргена Клоппа?

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