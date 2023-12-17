«Россия 25» — Казахстан: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка Первого канала

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан. Начало — в 15:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Последний день турнира, последний матч для команды Романа Ротенберга. Сможет ли наша сборная обыграть команду Казахстана и доказать всем своё первенство на Кубке Первого канала?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736