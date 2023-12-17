«Россия 25» — Казахстан: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка Первого канала
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17 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан. Начало — в 15:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Последний день турнира, последний матч для команды Романа Ротенберга. Сможет ли наша сборная обыграть команду Казахстана и доказать всем своё первенство на Кубке Первого канала?
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