«Россия 25» — Казахстан: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Первого канала

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан.

Ставка: индивидуальный тотал России больше 5 за 1.96.

«Ну что вам сказать? В четверг сборная «России 25» сыграла против сборной звезд и ВХЛ, победив со счетом 5:2. Хотя сам хоккей получился не слишком убедительным. Но победа есть победа.

Сборная Белоруссии выглядела заметно сильнее, и там реально хорошая команда. И даже белорусы вели со счетом 3:2 в конце матча с «Россией 25», это было в субботу.

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Но два удаления подряд, и россияне дважды реализовали большинство. А решающий гол после срезки белорусы вообще забили в свои ворота.

В общем, сборная «России 25» показала характер. Да, сборная Казахстана еще имеет призрачный шанс выиграть этот турнир. Они победили сборную Звезд и ВХЛ. Но белорусы их разгромили со счетом 6:2. Так что баланс сил примерно понятен.

Учтите еще, что за казахов вряд ли сыграет их главная звезда – Никита Михайлис. Мне известно, что он приболел.

Так что победа сборной «России 25» тут вырисовывается как божий день. Самое главное – найти коэффициент побольше, чтобы было смысл тут заряжать.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 17 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 1,96 на то, что сборная «России 25» в основное время пробьет индивидуальный тотал больше 5,0 шайб. Неужели мы не сможем забросить шесть шайб в ворота казахов? Думаю, что вполне», — сказал Лысенков.