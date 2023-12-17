«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Сергея Дурасова на матч АПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 за 1.80.

«Это совершенно точно матч, где физическое состояние игроков, последние результаты и турнирное положение не имеют никакого значения. Принципиальнее соперника для обеих команд просто не существует. Например, в прошлом матче «Ливерпуль» дома разгромил «дьяволов» со счётом 7:0, в итоговой таблице оказался ниже, но для болельщиков «Ливерпуля» такая победа иногда важнее попадания в Лигу чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних 10 официальных матчах этих команд хозяева проигрывали лишь дважды, и оба раза это был не «Ливерпуль». Меньше «Ливерпуля» в АПЛ никто не пропустил, а забил больше только «Сити». У «МЮ» вообще отрицательная разница мячей и две игры без голов. Для меня всё очевидно, «Энфилд» съест соперника, индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча. Всё к этому идёт», — сказал Дурасов.