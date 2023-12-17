«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.84.

«Одно из самых знаменитых противостояний Англии пройдет уже на этих выходных «Ливерпуль» принимает на своем поле «Манчестер Юнайтед». Почти каждая встреча этих соперников выходит яркой. А учитывая форму команд, тут я снова жду много эмоций и голов.

«Ливерпуль» на неделе прервал свою серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала шесть матчей. Клуб проиграл «Юниону» в заключительном туре Лиги Европы (1:2). Но для команды Клоппа эта игра особого значения не имела — она и без того выходила в плей-офф с первого места. Собственно, и состав на поле у «мерсисайдцев» вышел не основной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

До этого «Ливерпуль» часто выигрывал. Благодаря успехам, а также неудачам конкурентов, команда сумела занять первое место в таблице чемпионата Англии. Но отрыв «красных» от «Арсенала» и «Астон Виллы» — не такой большой.

А вот «Ман Юнайтед» к этому матчу подходит совсем в другой форме и с другим настроением. На неделе клуб тоже проиграл в еврокубке. Только вот 0:1 с «Баварией» поставили крест на дальнейшем участии «манкунианцев» в Лиге Чемпионов, и даже в Лиге Европы. Ведь по итогу команда тен Хага финишировала последней в группе.

До этого клуб тоже не выделялся какими-то особыми успехами — проиграл «Борнмуту» и «Ньюкаслу» (0:3 и 0:1). Да, была неплохая победа «Манчестер Юнайтед» над «Челси» — 2:1, однако там «синие» сами позволили себя обыграть, совершая большое количество ошибок.

Очень тяжело сейчас «Юнайтед». Грядет смена руководства, поговаривают о новом тренере. Нестабильная ситуация в клубе. Особенно тяжело «красным дьяволам» в матчах против организованных и сыгранных соперников. Матчи с «Ньюкаслом» и с «Борнмутом» доказали это. Да, в игре с «Баварией» «Манчестер Юнайтед» постарался сыграть в контроль, много прессинговал. Но в атаке совершенно ничего не придумал.

Все это говорит о том, что против «Ливерпуля» у подопечных тен Хага шансов нет, тем более, без травмированного в матче с «Баварией» Магуайра. Я уверен, что в этом матче «Ман Юнайтед» забьет, сколько получится, а «Ливерпуль» — сколько захочет», — сказал Павлюченко.