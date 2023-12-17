«Лацио» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Лацио» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.77.

«Лацио» понемногу начал исправляться. Весь сезон клуб выступает нестабильно, не может выйти на серию побед. Из-за этого в таблице Серии А подопечные Сарри сейчас идут достаточно низко для своего уровня — на десятом месте с 21 баллом. Хотя противники из зоны вылета отрываются от римлян всего на три и четыре очка. Так что несколько викторий могут вернуть коллектив на верхушку таблицы.

Собственно, в последний месяц «Лацио» начал чаще выигрывать. Хотя именно на Серию А приходятся только 1:0 с «Кальяри». А вот остальные виктории клуб добыл в других турнирах — 1:0 с «Дженоа» в Кубке и 2:0 с «Селтиком» в Лиге чемпионов. Кстати, как раз в еврокубке подопечные Сарри выступали хорошо и заранее гарантировали себе выход в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» тоже уже давно гарантировал себе попадание в следующую стадию Лиги чемпионов. В их группе «Бенфика» и «Зальцбург» ничего особенного не показали. А вот миланцы с «Реалом Сосьедад» решали, кто финиширует первым. И эту дуэль по итогу выиграли испанцы. На неделе соперники встречались в очном поединке — 0:0.

В Серии А у подопечных Индзаги особых проблем тоже нет. Недавно клуб сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). Но эта неудача стала первой для «Интера» за долгое время. В большинстве игр команда побеждает, имея самый низкий показатель пропущенных мячей в турнире. В таблице миланцы лидируют.

Безусловно, легкой игры для «Интера» я тут не жду. «Лацио» не даст себя так просто обыграть. Но все же преимущества в форме ни у одной команды нет — они обе играли в Лиге чемпионов на неделе. А по остальным параметрам миланцы сейчас все же сильнее», — сказал Мостовой.