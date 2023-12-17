«Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Бетис» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Реал Сосьедад» забьёт в первом тайме за 1.83.

«Реал Сосьедад» принимает дома «Бетис» в ближайшем туре. «Реал Сосьедад» всё-таки играл в Лиге чемпионов, играл во вторник, а «Бетис» играл в четверг в Лиге Европы. Поэтому «Бетис», конечно, меньше времени имел на подготовку к этому матчу.

Но у «Бетиса» удивительная статистика в матчах против «Реала Сосьедад» в последнее время. «Бетис» не проигрывает и не пропускает пять матчей подряд. Пять матчей подряд «Реал Сосьедад» забить в ворота «Бетиса» не может. Вряд ли кто-то мог предположить, не зная цифири, что «Реал Сосьедад» с его грозной атакой так долго в ворота «Бетиса» не забивает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды — соседи по турнирной таблице. У «Реала Сосьедад» 29 очков, у «Бетиса» — 26. Но, учитывая форму нынешнюю «Реала Сосьедад» и то, что у «Бетиса» было меньше времени на подготовку, я думаю, «Сосьедад» сделает ставку на очень агрессивное, очень такое наступательное начало и постарается забить в первом тайме, как это часто он делает в домашних матчах.

Поэтому мой прогноз на эту встречу — гол «Реала Сосьедад» в 1-м тайме за хороший коэффициент 1.83», — сказал Генич.