«Аталанта» — «Салернитана»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Аталанта» — «Салернитана».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.89.

«Аталанта» и «Салернитана» сойдутся в 16 туре чемпионата Италии. Особой интриги тут, конечно, нет. Уверен, бергамаски точно наберут три очка.

«Аталанта» сумела недавно прервать свою серию без побед. Причем клуб сумел обыграть не самого легкого противника по Серии А «Милан» — 3:2. После этого подопечные Гасперини еще и разгромили «Ракув» в заключительном туре Лиги Европы (4:0). В группе представитель Италии по итогу финишировал первым, опередив даже «Спортинг».

Тяжело пока идет сезон для бергамасков. Чередование нескольких турниров сказалось на них — было много потерь очков. В таблице чемпионата Италии «Аталанта» сейчас идет на восьмом месте. Впрочем, противники из топ-6 опережают ее всего на два и три балла. Так что, начав снова стабильно побеждать, команда Гасперини точно поднимется в зону еврокубков.

А вот «Салернитане» сейчас далеко до мыслей про топ-6. Команда обеспокоена другим — борьбой за выживание. Пока что с восемью баллами в активе подопечные Филиппо Индзаги идут на последнем месте. Их отставание от соперников выше пока что не такое большое — три и четыре балла. Но скоро разрыв, учитывая результаты «Салернитаны» в этом сезоне, может и увеличиться.

Я тут уверен в успехе «Аталанты». Клуб нуждается в трех очках — он пока не так сильно отстал от команд из топ-6. «Салернитана» просто находится не в том состоянии, чтобы хоть какую-то конкуренцию противнику составить», — сказал Мостовой.