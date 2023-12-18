Энтони Джошуа — Отто Валлин: когда бой, где смотреть онлайн, какие прогнозы

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков встретятся Энтони Джошуа и Отто Валлин. Бой между Энтони Джошуа и Отто Валлином начнётся не раньше 21:00 мск. Информации о трансляции поединка на территории России нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Энтони Джошуа. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.22. Шансы Отто Валлина оценили коэффициентом 4.50. Поставить на ничью можно с коэффициентом 25.0.

Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF (2016–2019, 2019–2021), WBA (2017–2019, 2019–2021), WBO (2018–2019, 2019–2021), IBO (2017–2019, 2019–2021) в тяжёлом весе. На профессиональном уровне он провёл 29 боёв, 23 из которых выиграл нокаутом. Отто Валлин более прямолинейный боец, чем Энтони. На профессиональном уровне он провёл 27 боёв, в которых одержал 26 побед.