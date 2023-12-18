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Жеребьёвка Лиги чемпионов: во сколько начало, корзины, где смотреть онлайн бесплатно

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 14:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.

Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».

Первая корзина:

«Бавария» (Германия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Арсенал» (Англия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания);

«Реал» Мадрид (Испания);

«Реал Сосьедад» (Испания);

«Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

«ПСЖ» (Франция);

«Интер» (Италия);

«Лацио» (Италия);

«Наполи» (Италия);

«Порту» (Португалия);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Копенгаген» (Дания);

ПСВ (Нидерланды).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ман Сити». Букмекеры оценили его шансы сыграть в плей-офф с «ПСЖ» коэффициентом 6.50. Если «горожанам» выпадет в соперники «Наполи» или «Интер» — сыграет коэффициент 7.50.