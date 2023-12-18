Жеребьёвка Лиги чемпионов: во сколько начало, корзины, где смотреть онлайн бесплатно
Завершился групповой этап Лиги чемпионов и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 14:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.
Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».
Первая корзина:
- «Бавария» (Германия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Арсенал» (Англия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Барселона» (Испания);
- «Реал» Мадрид (Испания);
- «Реал Сосьедад» (Испания);
- «Атлетико» (Испания).
Вторая корзина:
- «ПСЖ» (Франция);
- «Интер» (Италия);
- «Лацио» (Италия);
- «Наполи» (Италия);
- «Порту» (Португалия);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Копенгаген» (Дания);
- ПСВ (Нидерланды).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ман Сити». Букмекеры оценили его шансы сыграть в плей-офф с «ПСЖ» коэффициентом 6.50. Если «горожанам» выпадет в соперники «Наполи» или «Интер» — сыграет коэффициент 7.50.
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