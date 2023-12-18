Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Жеребьёвка Лиги чемпионов: во сколько начало, корзины, где смотреть онлайн бесплатно

Жеребьёвка Лиги чемпионов: во сколько начало, корзины, где смотреть онлайн бесплатно
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 14:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.

Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».

Первая корзина:

  • «Бавария» (Германия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Арсенал» (Англия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Реал» Мадрид (Испания);
  • «Реал Сосьедад» (Испания);
  • «Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Интер» (Италия);
  • «Лацио» (Италия);
  • «Наполи» (Италия);
  • «Порту» (Португалия);
  • «РБ Лейпциг» (Германия);
  • «Копенгаген» (Дания);
  • ПСВ (Нидерланды).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ман Сити». Букмекеры оценили его шансы сыграть в плей-офф с «ПСЖ» коэффициентом 6.50. Если «горожанам» выпадет в соперники «Наполи» или «Интер» — сыграет коэффициент 7.50.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android