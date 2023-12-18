Жеребьёвка Лиги Европы: где смотреть онлайн бесплатно, корзины, во сколько начало

Завершился групповой этап Лиги Европы и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.

Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».

Сеяные команды:

«Карабах»;

«Марсель»;

«Ренн»;

«Тулуза»;

«Рома»;

«Спарта»;

«Спортинг»;

«Фрайбург».

Несеяные команды:

«Бенфика»;

«Брага»;

«Галатасарай»;

«Ланс»;

«Милан»;

«Фейеноорд»;

«Шахтёр»;

«Янг Бойз».

Эксперты оценили вероятность того, что в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» будет играть с «Ромой», коэффициентом 7.00. Если «Спортинг» проведёт матчи с «Миланом» на этой стадии, сыграет 5.30.