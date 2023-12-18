Жеребьёвка Лиги Европы: где смотреть онлайн бесплатно, корзины, во сколько начало
Завершился групповой этап Лиги Европы и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.
Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».
Сеяные команды:
- «Карабах»;
- «Марсель»;
- «Ренн»;
- «Тулуза»;
- «Рома»;
- «Спарта»;
- «Спортинг»;
- «Фрайбург».
Несеяные команды:
- «Бенфика»;
- «Брага»;
- «Галатасарай»;
- «Ланс»;
- «Милан»;
- «Фейеноорд»;
- «Шахтёр»;
- «Янг Бойз».
Эксперты оценили вероятность того, что в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» будет играть с «Ромой», коэффициентом 7.00. Если «Спортинг» проведёт матчи с «Миланом» на этой стадии, сыграет 5.30.
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