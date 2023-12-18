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Жеребьёвка Лиги Европы: где смотреть онлайн бесплатно, корзины, во сколько начало

Жеребьёвка Лиги Европы: где смотреть онлайн бесплатно, корзины, во сколько начало
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Завершился групповой этап Лиги Европы и пришло время для жеребьёвки плей-офф. Она состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Церемония пройдёт в швейцарском Ньоне.

Смотреть прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов можно на телеканале «Матч!».

Сеяные команды:

  • «Карабах»;
  • «Марсель»;
  • «Ренн»;
  • «Тулуза»;
  • «Рома»;
  • «Спарта»;
  • «Спортинг»;
  • «Фрайбург».

Несеяные команды:

  • «Бенфика»;
  • «Брага»;
  • «Галатасарай»;
  • «Ланс»;
  • «Милан»;
  • «Фейеноорд»;
  • «Шахтёр»;
  • «Янг Бойз».

Эксперты оценили вероятность того, что в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» будет играть с «Ромой», коэффициентом 7.00. Если «Спортинг» проведёт матчи с «Миланом» на этой стадии, сыграет 5.30.

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