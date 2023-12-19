«Динамо» М — ЦСКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ
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19 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице и пытаются не отстать от лидирующего «Спартака». ЦСКА же никак не наберёт свой реальный ход: кажется, регулярный чемпионат команде Сергея Фёдорова не слишком интересен. Но дерби есть дерби! Кто победит?
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