«Динамо» М — ЦСКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

19 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице и пытаются не отстать от лидирующего «Спартака». ЦСКА же никак не наберёт свой реальный ход: кажется, регулярный чемпионат команде Сергея Фёдорова не слишком интересен. Но дерби есть дерби! Кто победит?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736