«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.84.

«После внушительной паузы возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. Чего мы ждём от этого матча, в котором встречаются две уральские команды? В таблице они стоят рядом: «Трактор» занимает шестое место на Востоке, а «Автомобилист» — седьмое.

Возникала угроза, что главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин будет отправлен в отставку. И большие предпосылки к этому были. Но две победы подряд перед паузой – над СКА (3:2 Б) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), как показалось, сохранили работу наставнику. По крайней мере, высшее руководство «Автомобилиста» опровергло все слухи о том, что Заварухин будет уволен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом сезоне эти клубы встречались три раза. 16 сентября победил «Трактор» (2:1), 13 октября выиграл «Автомобилист» (2:1), а 18 ноября снова верх взял «Трактор» (4:2).

О чём это говорит? Три раза из трёх победили хозяева. Матчи получались упорными, и где-то мы видели даже «низовой» хоккей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 1.84 на то, что «Автомобилист» одержит итоговую победу, сумев ударно вернуться в чемпионат после 11 дней отдыха», — сказал Лысенков.