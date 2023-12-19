«Торпедо» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 19 декабря

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.02.

«Перед паузой на Матч звёзд и Кубок Первого канала подопечные Игоря Ларионова одержали четыре победы подряд, две последние из которых пришлись на выезде в Тольятти (4:2) и Магнитогорске (3:2). И сейчас у волжан после 40 матчей 51 очко и четвёртое место на Западе. При результативной игре Василия Атанасова, Максима Летунова и Алексея Кручинина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и «Спартак» едет в город на слиянии Оки и Волги с активом из двух домашних выигрышей подряд: в дерби над «Динамо» (8:7 ОТ) и «Сочи» (4:3). И красно-белые вновь первые во всей лиге – 56 очков в 41 матче. Павел Порядин, Егор Филин и Александр Беляев – вот кто выручает Алексея Жамнова в последних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

С «Торпедо» москвичи в этой регулярке расправлялись дважды в двух играх – 4:2 в гостях и 4:3 дома. Что будет сейчас? Рискну предположить, что пауза пойдёт больше на пользу столичной команде, да и стиль игры волжан подходит для неё как нельзя лучше. И красно-белые вновь обыграют этого соперника. Возможно, в овертайме», — сказал Емелин.