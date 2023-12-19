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«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.02.

«Обе команды вышли с 11-дневной паузы и теперь сыграют в Нижнем Новгороде. Как я знаю, Илья Ковальчук уже прилетел в Москву и провёл в понедельник первую тренировку, причём не с командой. На выезд он не отправился, и его дебют ждать не стоит.

Зато за «Спартак» может сыграть Михаил Мальцев, который уже неделю тренировался с командой, и о нём очень хорошие отзывы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Торпедо» же хватает травмированных, и я не уверен, что пауза поможет им вернуться в строй. Конечно, это команду ослабляет. Надо посмотреть ещё, сыграет ли за нижегородцев лучший бомбардир Василий Атанасов. Сообщалось, что в матче за сборную он получил сотрясение мозга.

Как они играли в этом сезоне? Знаете, «Спартак» одержал две победы: 14 октября выиграл в Нижнем Новгороде (4:2), а 4 ноября взял верх в Москве (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы в этом матче взял кэф 2.02 на то, что «Спартак» одержит итоговую победу – пусть даже в овертайме или по буллитам. Это вполне реально», — сказал Лысенков.

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