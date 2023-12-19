«Авангард» – «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Омске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.18.

«На данный момент омичи идут по дорогам «регулярки» гораздо увереннее, чем команда Зинэтулы Билялетдинова. У омичей после 38 матчей 55 очков, что даёт им возможность и надежду успешно бороться не только за лидерство у себя на Востоке, но и за первое место во всей КХЛ. У казанцев же после 40 игр имеется 48 очков и текущее пятое место в своей Конференции. Однако это нисколько не говорит о том, что «Белые барсы» слабее «Омских ястребов». Даже с учётом того, что перед паузой «Ак Барс» потерпел два поражения подряд, а «Авангард», напротив, выиграл четыре раза кряду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Лидерами сибиряков в последних играх являются блестящий в этом сезоне Владимир Ткачёв, всегда стабильный Рид Буше и ставший защитником-бомбардиром в Омске Дамир Шарипзянов. А у татарского коллектива на первых ролях были Райли Барбер, Вадим Шипачёв и Кирилл Семёнов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

И вот самое интересное: в этом сезоне команды дважды играли в Казани. И «Ак Барс» оба раза победил «Авангард» — 5:4 и 2:1. Причём в обоих случаях в овертайме. Настало время для реванша? Нет, логики искать в этом не надо. Казанцы вновь возьмут верх. И опять за пределами трёх периодов», — сказал Емелин.