«Динамо» Москва – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.60.

«Команды отдыхали от «регулярки» больше десяти дней. Естественно, что часть игроков разъехались по сборным, а кто-то на Матч Звёзд. Но соревновательный тонус, как ни крути, нужно будет восстанавливать. В том числе, и прямо в предстоящем дерби.

«Динамо» является одним из лидеров текущей «регулярки» — 56 очков после 40 игр, и вместе со «Спартаком» возглавляет таблицу всей КХЛ, У ЦСКА очков поменьше – 46 после 39 матчей и шестое место на Западе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Перед паузой подопечные Алексея Кудашова обыграли на выезде «Северсталь» (2:1, Б), а команда Сергея Фёдорова переиграла в гостях «Витязь» — 4:1. Эрик О’Делл, Никита Гусев и Дмитрий Рашевский были лидерами бело-голубых в последних матчах, а у красно-синих таковыми являлись Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Павел Карнаухов.

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Это будет вторая игра между друзьями-соперниками в сезоне. 13 сентября в Парке Легенд «динамовцы» были сильнее – 4:1. Сейчас их оппоненты возьмут реванш в Петровском парке. «Армейцам» данная пауза была нужнее, и они ей должны воспользоваться по полной программе. Скорее всего, не выходя за три периода», — сказал Плющев.