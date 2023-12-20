Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер: дата и время начала боя, что на кону, кто фаворит

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков Деонтей Уайлдер встретится с Джозефом Паркером. Поединок Уайлдера и Паркера начнётся не ранее 21:00 мск. Официальной трансляции поединка Уайлдер — Паркер на территории России не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом Уайлдера и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.16. Шансы Паркера оценили в 5.34. Вероятность ничьей — в 18.5. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 6.5 раунда принимают за 1.92, а на тотал меньше 6.5 раунда — за 1.81.

В случае победы Уайлдер наверняка получит поединок с Джошуа. Перед схваткой в ринге с Паркером Бронзовый бомбардировщик обратился к Энтони, призвав того победить 23 декабря Отто Валлина и готовиться к долгожданному поединку.