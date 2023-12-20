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«Барселона» — «Альмерия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Барселона» — «Альмерия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Альмерия».

Ставка: победа «Барселоны» в обоих таймах за 1.95.

«Барселона» имеет серию из трёх матчей без побед – после поражения от «Жироны» последовал проигрыш «Антверпену» в Лиге чемпионов, после чего каталонцы не смогли выиграть у «Валенсии» на «Месталье», хотя создали достаточно много голевых моментов. Она заслуживала победы, но не повезло с реализацией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Домашний матч с «Альмерией» — лучшая возможность прервать безвыигрышную серию, поскольку «Альмерия» единственная команда, которая в Ла Лиге в нынешнем сезоне не выигрывала, пропустила больше всех голов, идя на последнем месте с солидным отрывом от предпоследнего.

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что у «Барсы» с набором трёх очков проблем здесь не будет. Жду уверенной игры каталонцев, которые должны прервать череду неудач. Ставлю на то, что каталонцы выиграют в этой игре оба тайма», — сказал Вишневский.

Каталонцам пора победить:
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