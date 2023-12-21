СКА — ЦСКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

21 декабря состоится матч КХЛ СКА — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

СКА выиграл восемь последних встреч на своём льду, а вот москвичи никак не наберут ход. В первой игре после паузы команда Сергея Фёдорова проиграла динамовцам — 1:4. Получится ли реабилитироваться перед болельщиками?

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