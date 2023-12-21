«Алавес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.95.

«Подходит к концу 2023 год, и в чемпионате Испании в этом отрезке «Реал» располагается на втором месте, причём первое место занимает не «Барселона», а «Жирона». «Реал» продолжает преследовать «Жирону», пока отставая всего на два очка.

«Реал» сейчас чрезвычайно хорош. Это мы видели в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов и в следующем матче Ла Лиги с «Вильярреалом», где мадридцы были просто озверевшими. Снова форму набирает Беллингем, в отличных кондициях Кроос и Модрич. «Алавесу» дома против «Реала» будет очень сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последние два года «Реал» крупно обыгрывает «Алавес». Причём «Алавес» не может забить уже три матча подряд. У «Реала» есть проблемы в обороне, так как сломался Алаба, Милитао, Куртуа. Очень много травмированных, но в целом в обороне пока удаётся справляться, а впереди даже в отсутствие Винисиуса исполнителей хватает.

Думаю, что «Реал» выиграет у «Алавеса», но вряд ли это будет пять забитых мячей, как в прошлых очных матчах. Думаю, что «Реал» держит победу в экономварианте. Мой прогноз — победа «Реала» и тотал матча меньше 4.5 мяча за 1.95», — сказал Генич.