«Спартак» — «Динамо» Мн: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.42.

«Спартак» возглавляет Запад, а «Динамо» замыкает восьмёрку лучших. В среднем минчане забивают и пропускают 2,5 за вечер, красно-белые забивают 3,6 и пропускают 2,6. Обе команды одержали победы после паузы над западными соперниками и завершили те матчи с ТБ 4,5.

В 12 домашних матчах у московского клуба 11 побед, 9 из них в основное время. При всей своей продуктивности «Спартак» реализовал лишь одно большинство за 4 игры. Последние три встречи над западными оппонентами обернулись победами с ТБ 6,5.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Минчане в командировках не так стабильны и одержали лишь 3 победы в последних 7 выездных матчах. Лишь одна игра завершилась с ТБ 6 и была против западного клуба. За этот игровой отрезок динамовцы реализовали большинство в двух матчах, дважды против «Сибири» и один раз против ЦСКА.

Как показывает практика, оба коллектива пока что не демонстрируют стабильное большинство. Для команд, претендующих на высокие позиции перед плей-офф, это важный компонент.

В этом сезоне команды еще не встречались, поэтому элемент непредсказуемости присутствует. Перед Голдобиным стоит серьезная задача — оправдать мои ожидания в долгоиграющем прогнозе на звание лучшего бомбардира. Рассчитываю на Николая, его коллег и ТБ 4,5», — сказала Миронова.