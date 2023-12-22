«Ман Сити» — «Флуминенсе»: зарегистрируйся и получи фрибет к финалу клубного ЧМ

22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира «Ман Сити» — «Флуминенсе». Начало — в 21:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Две сильнейших команды турнира сразятся за трофей! В полуфинале англичане уверенно разобрались с японской «Уравой» (3:0), а бразильцы не без труда,. но справились с «Аль-Ахли» (2:0). Смогут ли южноамериканцы сотворить сенсацию?

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