«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 1.67.

«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» встретятся в 18 туре чемпионата Англии. Думаю, тут интриги почти нет. Гости точно не имеют шансов на успех.

«Астон Вилла» уже идет третьей в АПЛ. Отставание клуба от «Ливерпуля» и «Арсенала» минимальное. И это уже не удивляет. Помимо большого количества побед, подопечные Эмери сумели недавно отобрать очки у сильных соперников – 1:0 с «Ман Сити» и с «Арсеналом». Продолжая в том же духе, «львы» легко попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но если говорить о еврокубках, то в этом сезоне «Вилла» уже попала в плей-офф Лиги конференций. Представитель АПЛ уверенно выступал в групповом этапе и финишировал на первом месте.

«Шеффилд», конечно, о еврокубках даже не задумывается. Сейчас клуб занят борьбой за выживание в Премьер-лиге. С восемью баллами «клинки» идут на последнем месте. «Ноттингем Форест» со спасительного 17 места уже имеет отрыв от коллектива – шесть очков. В последних встречах «Юнайтед» почти только проигрывал, набрав очки лишь в игре с «Брентфордом» (1:0).

Да, тут все говорит о победе «Астон Виллы». Конечно, график игр «львов» довольно плотный. Но даже если сейчас Эмери выпустит резервистов, они сумеют обыграть нынешний «Шеффилд», — сказал Павлюченко.